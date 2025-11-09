Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı
Hatay'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 10 Suriye uyruklu göçmeni taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 10 Suriye uyrukluyu taşıyan minibüsün sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle sürücü H.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel