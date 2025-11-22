Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Hatay'da emniyet ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak, araç sürücüsünü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutukladı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir minibüsü durdurdu.
Araçta bulunan Suriye uyruklu 9 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.