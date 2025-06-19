Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 21 Suriye Uyruklu Yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçlardaki 21 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla O.A, D.Y. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.