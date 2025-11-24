Haberler

Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 2 Zanlı Tutuklandı

Hatay'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde bulunan Suriye uyruklu 16 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tır sürücüsü ile beraberindeki 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
