Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 2 Zanlı Tutuklandı
Hatay'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde bulunan Suriye uyruklu 16 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tır sürücüsü ile beraberindeki 1 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel