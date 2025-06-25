Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 14 Suriye Uyruklu Yakalandı

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Hatay'da düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 3 aracı inceledi.

Araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle M.E, A.Ş, M.C, H.R. ve N.N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.N. serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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