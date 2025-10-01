Haberler

Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 12 Suriye Uyruklu Yakalandı

Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 12 Suriye Uyruklu Yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde bir minibüsü durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 12 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
