Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 12 Suriye Uyruklu Yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde bir minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 12 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel