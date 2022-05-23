Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 103 ekip ve 407 personelin katılımıyla belirlenen adreslere yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde yasa dışı bahis oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 6 bilgisayar, 4 hard disk, 3 cep telefonu, yasa dışı bahis oyun kuponları ele geçirildi.

AA / Salim Taş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hatay, Bahis, Güncel, Haberler

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