Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 103 ekip ve 407 personelin katılımıyla belirlenen adreslere yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adreslerde yasa dışı bahis oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 6 bilgisayar, 4 hard disk, 3 cep telefonu, yasa dışı bahis oyun kuponları ele geçirildi.
AA / Salim Taş - Güncel