Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik ilçede çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda C.S, O.Ö, A.B.B, B.Ç, M.B. ve B.A. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel