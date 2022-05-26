Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik ilçede çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda C.S, O.Ö, A.B.B, B.Ç, M.B. ve B.A. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Bahis, Güncel, Haberler

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