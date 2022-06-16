Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçe merkezindeki 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, K.K.G, A.Y, E.B, E.K.Y, B.O. ve D.F.A'yı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde, bahis oynatmada kullanıldığı değerlendirilen 6 bilgisayar ile hafıza kartları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.