ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, yapılan operasyonda çeşitli malzemelerin yanı sıra 229 bin 400 lira da ele geçirdi.

Hatay'da yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda K.G, D.G, M.A, M.Ş.G, D.G. ve A.B'yi yakaladı.

Adreslerde 14 cep telefonu, 10 SIM kart, 2 bilgisayar, 5 kredi kartı, çok sayıda doküman ile 229 bin 400 lira ele geçirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.