Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda K.G, D.G, M.A, M.Ş.G, D.G. ve A.B'yi yakaladı.

Adreslerde 14 cep telefonu, 10 SIM kart, 2 bilgisayar, 5 kredi kartı, çok sayıda doküman ile 229 bin 400 lira ele geçirildi.