Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis oynatan bir çeteye düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi ile 229 bin 400 TL nakit ele geçirildi.

HATAY'da başkalarına ait banka hesaplarını elde edip 9 milyon 950 TL hacimli yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bir çetenin bahis ve şans oyunları kapsamında başkalarına ait banka hesaplarını elde edip, yasa dışı bahis sitelerindeki hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ile D.G. gözaltına alındı. Aramalarda; 14 cep telefonu, 1 tablet, 2 laptop, 10 sim kart, 5 kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.