Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu - Haberler

Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde ilçenin semalarında çıkan yarım ay, görenleri mest etti. Kendine hayran bırakan ayın görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu. (Alican Gümüş/İHA) İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel Güncel Haberler

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