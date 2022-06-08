Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu - Haberler

Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akşam saatlerinde ilçenin semalarında çıkan yarım ay, görenleri mest etti. Kendine hayran bırakan ayın görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.
(Alican Gümüş/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel