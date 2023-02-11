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Hatay'da yardım tırlarını yağmalama olayına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

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Hatay'da yardım tırlarını yağmalama olayına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yardım tırlarını yağmaladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yardım tırlarını yağmaladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yardım tırlarını "Suriye Türkmenleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma başkanıyım" diyerek yağmaladığı görüntüler sosyal medyada gündeme gelen zanlı M.B. güvenlik güçlerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Suriye Hatay Güncel Haberler

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