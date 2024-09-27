Hatay'da Yaralı Kediye Tüfek Saçması İle Yaralanma Şoku

HATAY'IN Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kedinin omurgasında tüfek saçması tespit edildi.

General Sükrü Kanatlı Mahallesi'nde hayvanseverler, sokakta arka ayaklarını sürükleyerek hareket etmeye çalışan sokak kedisini fark edince hemen alım veterinere götürdü. Yaralandığı belirlenen kendinin çekilen röntgeninde omurgasında saçma olduğu anlaşıldı. Tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandığı belirlenen kedi tedaviye alındı. Şikayet üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı.

HABER: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA