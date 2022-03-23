Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'ın Hassa ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı.
HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı.
Yuvalı Mahallesi kırsalında yaralı halde gökdoğanı bulan vatandaşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, gökdoğanın sol kanadından tüfekle vurulma sonucu yaralandığını tespit etti. Kuş, Yaban Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel