Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı - Haberler

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Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'da yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı.

Yuvalı Mahallesi kırsalında yaralı halde gökdoğanı bulan vatandaşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, gökdoğanın sol kanadından tüfekle vurulma sonucu yaralandığını tespit etti. Kuş, Yaban Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hassa, Hatay, Güncel, Haberler

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