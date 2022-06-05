Hatay'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı - Haberler

Hatay'da yaralı bulunan martı tedaviye alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı.
Meydan Mahallesi'ndeki kumsalda yaralı martı bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, martının kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Martı, tedavisi için Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
AA / Cem Genco - Güncel