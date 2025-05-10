Hatay'da Yaralı 10 Kuş Tedavi Edilerek Doğaya Bırakıldı

Hatay'da silahla vurulmaları nedeniyle yaralanan 10 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan 7 kartal, şahin, bıldırcın ve kumru, MKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedaviye alındı.

Avcılar tarafından silahla vuruldukları belirlenen kuşların tedavisi, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.