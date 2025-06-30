Hatay'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek Orman Bölge Müdürü İlkay Günay'dan bilgi aldı. Yangını kontrol altına alınması için yapılan çalışmaları anlatan Vali Masatlı, "Başta itfaiye, orman, AFAD teşkilatımız, emniyet, jandarma ekipleriyle birlikte sağlık ekiplerimiz ilk andan itibaren bölgeye intikal etti. Son 2 gündür şehrimizde olağan dışı bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgara bağlı olarak ateşin farklı bölgelere sıçraması söz konusu oldu. Bizler başta Karaali olmak üzere çevredeki 3 mahallemizde tahliyelere başladık. Yaklaşık bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik ve vatandaşlarımızı şu an şehrimizdeki kredi yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Diğer taraftan yangının büyüyebileceğinden hareketle başta 2 helikopterimiz yangına müdahale ediyor. Diğer taraftan çok sayıda arazöz yangına müdahale etmek için çalışıyor. Biz bu yangına her yönüyle müdahale etmek bakımından kriz merkezimizi oluşturduk" dedi.

'RÜZGAR CİDDİ BİR ŞEKİLDE DEZAVANTAJ'

Vali Masatlı, "Ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum kuruluşlarımızın iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız. Buradaki en önemli şey, can kaybı olmaması. Çok şükür; şu ana kadar can kaybı yok. Diğer taraftan mahallemiz içerisinde bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Yangının seyrini çalışmalarımız muhakkak etkileyecektir ama rüzgarın ciddi şekilde bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu da ifade etmek isterim. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alıp, başta vatandaşlarımız olmak üzere bölgemizde yaşayan insanlarımızın rahatlaması için ve bu yangını atlatması için eklimizden gelen tüm çabayı temin etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-Samim SELÇUK/HATAY,