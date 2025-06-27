Hatay'da Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

HATAY'de inşaatı şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı.

25 Haziran saat 19.00 sıralarında merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bina inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler çıkan yağında büyük hasar gördü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında işçilerin beslediği ve konteynerde mahsur kalan yavru kediyi, alevlere müdahale eden itfaiye erlerinin kurtardığı ortaya çıktı. Veterinere götürülen yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY