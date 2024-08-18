Hatay'da yangın sonrası yapılan incelemelerde 36 bina ağır hasarlı çıktı

HATAY Çevre Bakanı Kurum: 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelememizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini ağır acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Söndürme çalışmaları bittikçe hasar tespitlerimiz devam edecek.