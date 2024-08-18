Hatay'da yangın sonrası yapılan incelemelerde 36 bina ağır hasarlı çıktı
Çevre Bakanı Kurum, Hatay'da yapılan incelemeler sonucunda 36 binanın ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Söndürme çalışmaları tamamlandıkça hasar tespitlerinin devam edeceği belirtildi.
HATAY Çevre Bakanı Kurum: 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelememizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini ağır acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Söndürme çalışmaları bittikçe hasar tespitlerimiz devam edecek.