Hatay'da Yangın Nedeniyle 3 Mahallede 160 Hane Boşaltıldı

Hatay'da Yangın Nedeniyle 3 Mahallede 160 Hane Boşaltıldı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın nedeniyle 3 mahallede 160 hanenin boşaltıldığını ve 1800 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Yangına müdahale için geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

'3 MAHALLEDE 160 HANE BOŞALTILDI'

Yangın bölgesinde çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 3 mahallede 160 hanenin boşaltılarak 1800 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi. Yangının ilk çıktığı andan itibaren tüm kurumların seferber olduğunu belirten Vali Masatlı, "Karaali Mahallemizde başlayan yangın kısa sürede Oğlakören ve Üçgedik Mahallelerimize yayıldı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren itfaiye, jandarma, emniyet, AFAD ve orman teşkilatına bağlı ekiplerimiz hızla müdahaleye başladı. Ancak son iki gündür bölgemizde etkili olan şiddetli ve kararsız rüzgarlar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Bugün de yer yer anaforlar oluştu ve bu durum yangının yayılmasını tetikledi" dedi. Tahliye çalışmalarına da değinen Masatlı, can kaybının olmamasının en sevindirici gelişme olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Üç mahallemizde tahliye işlemleri başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1800 vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye ettik, 160 haneyi boşalttık. Bunun yanında şu ana kadar 60 civarında hanede zarar meydana geldi. Yangına 4 hava aracı, 414 kara aracı ve yaklaşık 1000 personel ile müdahale ediliyor."

Vali Masatlı, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bulgu olmadığını, teknik ve yerel ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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