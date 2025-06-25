Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hıdırbey Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel