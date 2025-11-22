Haberler

Hatay'da Yangın Faciası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobil satış ve bakım merkezinde çıkan yangında biri emniyet müdürü olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangın sonucu biri emniyet müdürü 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

Fatih Mahallesi'ndeki binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanların sardığı binanın sakinleri itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilendikleri için ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u taburcu edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Belen Kaymakamı Onur Şan ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, ekiplerden bilgi aldı.

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'e ait olduğu belirlendi.

Geçmişte Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Cansever'in naaşının, yakınlarına teslim edileceği, diğer ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

