Hatay'da yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Üçkoz Yaylası'ndaki ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 6 evdeki yangın söndürüldü.

Evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.