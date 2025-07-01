Hatay'da Yangın: 1800 Kişi Tahliye Edildi

Hatay'da Yangın: 1800 Kişi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da çıkan orman yangını nedeniyle 1800 kişi evlerinden tahliye edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hem karadan hem de havadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

HATAY'da dün başlayan ve büyüyerek 3 mahallede etkili olan yangında 1800 kişi evlerinden tahliye edildi. Gece boyu karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Yangın dün saat 11.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Sahada 450'den fazla araç ve 1250'den fazla personel müdahale edilmeye başlanan yangında 3 mahallede 200 ev boşaltıldı. Tahliye edilen 1800 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar ise güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmalarına karadan 590 araç ve 1668 personel ile devam edildi.

Öte yandan günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti

Trump bu kez bambaşka bir şeye taktı! Pirinç almayan ülkeye tehdit
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

İnfial yaratan görüntü! 345 haneli site resmen küle döndü
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı

Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.