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Hatay'da Yakıt Tankeri Devrildi

Hatay'da Yakıt Tankeri Devrildi
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Antakya'da seyir halindeki bir yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada yaralanma olmadı ancak geniş güvenlik önlemleri alındı ve tankerin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Sabah saatlerinde Ovakent Mahallesi mevkii İskenderun yolu üzerinde meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tankerdeki yakıtın yola dökülmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yolu yıkadı. Refüje devrilen tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken kazanın ardından araçların uzun kuyruk oluşturdukları görüldü.

Haber-Kamera: Samim SELÇUK/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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