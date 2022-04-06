İskenderun'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler

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İskenderun'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı

AA - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arananlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyen polis, operasyonla 9 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İskenderun'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı

İskenderun'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı

İskenderun'da yakalanan 9 firari şüpheliden 5'i tutuklandı

AA / Güncel

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