Hatay'da yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı. Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-27 Haziran tarihleri arasında kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 10'u nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. AA / Salim Taş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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