Hatay'da Yağış Sonrası Denizde Hortum Görüntülendi

HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde yağışın ardından denizde hortum çıktı. Hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Fırtınayla birlikte Akdeniz açıklarında iki ayrı hortum çıktı. Samandağ ilçesinden de gözlenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.