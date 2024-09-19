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Hatay'da Yağış Sonrası Denizde Hortum Görüntülendi

Hatay'da Yağış Sonrası Denizde Hortum Görüntülendi
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası denizde hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.

HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde yağışın ardından denizde hortum çıktı. Hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Fırtınayla birlikte Akdeniz açıklarında iki ayrı hortum çıktı. Samandağ ilçesinden de gözlenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Samandağ Hatay

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