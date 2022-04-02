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Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar yabani hayvanları görüntüledi.

HATAY (AA) - Hatay'da, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar yabani hayvanları görüntüledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılıkla mücadele için bazı bölgelere yerleştirdiği fotokapanlara çeşitli yaban hayvanları yansıdı.

Hatay'da kaydedilen yaban hayatına ait bazı görüntülere dağ keçisi, kurt, domuz, ayı ve tavşanlar yansıdı.

Öte yandan ekipler, doğada yem bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışmasını sürdürüyor.

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AA / Cem Genco - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Haberler

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