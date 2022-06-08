Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürtül Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Ç. ve R.C.A.'ya üst araması yaptı.

Zanlıların üzerinde 20,8 gram sentetik uyuşturucu,149 uyuşturucu hap, 1 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık Payas Hatay Güncel Haberler

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