Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürtül Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Ç. ve R.C.A.'ya üst araması yaptı.
Zanlıların üzerinde 20,8 gram sentetik uyuşturucu,149 uyuşturucu hap, 1 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burak Milli - Güncel