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Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Hatay'da uyuşturucu ticareti ve silahla kaçakçılığı yapan 2 kişi operasyonla yakalanırken, 3 bin 272 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu ticareti ve silahla kaçakçılığı yapan 2 kişi operasyonla yakalanırken, 3 bin 272 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen H.K. ve S.E.'nin İskenderun ilçesindeki evlerine baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheliler yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 adet tabanca, 1 adet tek kırma tüfek ve 3 bin 272 gram esrar ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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