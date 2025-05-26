Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda evinde 40 gram esrar, 49 uyuşturucu hap ve silah bulunan K.T. gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine K.T'nin evinde arama yaptı.
Adreste 40 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, 42 fişek, 6 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.T. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel