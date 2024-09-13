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Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 kilo 400 gram esrar, 773 litre kaçak alkol, 6 bin paket kaçak sigara, 70 kilogram tütün ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Eylül'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda ev ile araçta arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 1 kilo 400 gram esrar, 773 litre kaçak alkol, 6 bin paket kaçak sigara, 70 kilogram tütün, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Uyuşturucu Kaçakçılık Güvenlik Politika Güncel hatay

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