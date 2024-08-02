Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 37 Kişi Gözaltına Alındı
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, uyuşturucu, kaçak tütün, uyuşturucu hap, Hint keneviri, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 2 kilo 700 gram kubar esrar, 220 kilogram kaçak tütün, 126 uyuşturucu hap, 185 kök Hint keneviri, 17 ruhsatsız tabanca ve 24 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çalışmalarda 37 şüpheli gözaltına alındı.