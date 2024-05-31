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Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 53 uyuşturucu hap, 2 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 174 kök Hint keneviri, 122 gram esrar ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Mayıs'ta kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.

Adreslerde 7 bin 53 uyuşturucu hap, 2 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 174 kök Hint keneviri, 122 gram esrar ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmada 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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