Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 53 uyuşturucu hap, 2 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 174 kök Hint keneviri, 122 gram esrar ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Mayıs'ta kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.
Adreslerde 7 bin 53 uyuşturucu hap, 2 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 174 kök Hint keneviri, 122 gram esrar ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çalışmada 29 şüpheli gözaltına alındı.