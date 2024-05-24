Üye Girişi
Haberler

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 2 kilo 280 gram esrar, 23 gram eroin, 110 kök Hint keneviri, 255 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17-23 Mayıs'ta il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 2 kilo 280 gram esrar, 23 gram eroin, 110 kök Hint keneviri, 255 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title