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Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10-16 Mayıs'ta il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 10 kilo 550 gram esrar, 282 kök Hint keneviri, 32 gram sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap, 250 kilogram kaçak tütün, 360 litre kaçak etil alkol, 240 kilogram fermente edilmiş üzüm posası, ruhsatsız 3 tabanca ve 17 av tüfeği, 10 uyuşturucu içme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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