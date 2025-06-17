Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı
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Hatay'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam etti. Yapılan operasyonlarda, 17 kilogram esrar, 1011 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada il genelinde operasyonlar düzenledi.

Narkotik köpeklerin de katıldığı operasyonlarda, 17 kilogram esrar, 1011 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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