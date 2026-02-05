Haberler

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 4 kilo sentetik uyuşturucu ve kaçak alkol bulunuyor. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki 5 adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adreslerde 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 103 uyuşturucu hap, 51 kök kenevir, 650 litre kaçak alkol, 2 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
