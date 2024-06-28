Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 22-28 Haziran'da il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 8 kilo 400 gram esrar, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 945 kök Hint keneviri, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 30 şüpheli gözaltına alındı.