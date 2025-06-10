Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 83 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 83 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 83 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 83 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, son bir ayda il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 28 kilo 100 gram esrar, 2 bin 256 uyuşturucu hap, 8 bin 194 kök Hint keneviri, 784 litre kaçak içki ve 51 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 83 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi

En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da tarihe geçen transfer! Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'da

Avrupa'da tarihe geçen transfer! Bellingham yeni takımına imzayı attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Abla ve kardeşin can verdiği kazaya arı neden olmuş

Abla ve kardeşin can verdiği kazanın nedeni belli oldu
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor

Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.