Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 67 Gözaltı
Hatay'da jandarma ekiplerinin nisan ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak silah ele geçirildi.
Hatay'da jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Çalışmalarda 9 bin 350 uyuşturucu hap, 4 kilogram esrar, 550 kilogram tütün, 270 gram sentetik uyuşturucu, 99 bin 314 makaron (filtreli sigara kağıdı), 450 kaçak kurusıkı tabanca ve 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 67 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel