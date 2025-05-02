Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 67 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 67 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da jandarma ekiplerinin nisan ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak silah ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Çalışmalarda 9 bin 350 uyuşturucu hap, 4 kilogram esrar, 550 kilogram tütün, 270 gram sentetik uyuşturucu, 99 bin 314 makaron (filtreli sigara kağıdı), 450 kaçak kurusıkı tabanca ve 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 67 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.