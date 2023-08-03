Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Hatay'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Hatay'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslar üzerine çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma " suçundan aranan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yeri İskenderun ilçesinde belirlendi. Bunun üzerine ekipler şahsı belirlediği adreste operasyonla yakaladı.

Jandarmada da işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY