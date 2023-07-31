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Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan hükümlü yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir hükümlü İskenderun ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı suçtan iki kişi daha tutuklandı.

Hatay'da hakkında uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan S.S.Y.'yi İskenderun ilçesinde yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, aynı suçtan M.Ç. ve Ö.C. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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