Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir hükümlü İskenderun ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı suçtan iki kişi daha tutuklandı.