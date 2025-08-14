Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alınırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, 290,5 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 2 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş ve 7 ses fişeği ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.