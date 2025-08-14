Hatay'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alınırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, 290,5 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 2 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş ve 7 ses fişeği ele geçirildi.
Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.