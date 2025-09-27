Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Taşıyan 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen iki şüpheli, polis operasyonları sonucu tutuklandı. Dörtyol'da 166 uyuşturucu hapla yakalanan S.Ö. ve Payas'ta uyuşturucu bulunduğu belirlenen A.İ.G., adliyeye sevk edildi.

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Ö'yü durdurdu.

Üst aramasında 166 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli A.İ.G'nin otluk alana pet şişe attığını fark etti.

Şişede uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

