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Hatay'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: Tutuklamalar Yapıldı

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Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Reyhanlı ilçesinde yapılan aramada 294 adet captagon hap, Hassa ilçesinde ise 70,55 gram eroin ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan operasyonlar sonucunda Reyhanlı ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 294 adet captagon hap yakalandı. Hassa ilçesinde 1 şahsın üzerinden 70,55 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Reyhanlı Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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