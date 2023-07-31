Hatay'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde A.T. isimli şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin Fatih Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 21 kök Hint keneviri, 123 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel