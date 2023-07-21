Hatay'da uyuşturucu satanlara operasyon: 5 zanlı gözaltına alındı

Hatay'da uyuşturucu satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.