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Hatay'da uyuşturucu satanlara operasyon: 5 zanlı gözaltına alındı

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Hatay'da uyuşturucu satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Hatay'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı 9 ilçede belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 41 kartuş, 3 çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 305 lira, 246,17 gram sentetik uyuşturucu, 178,64 gram esrar, 118 kök Hint keneviri, 48 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kesici alet, 3 hassas terazi, bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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